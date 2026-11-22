Кинокомпания «Атмосфера кино» раскрыла дату выхода фильма «Скалолаз 2» в России. Триллер появится в отечественных кинотеатрах 15 апреля 2027 года.

Проект выступает перезапуском одноимённой картины 1993 года с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Лента расскажет историю скалолаза Рэя и его дочери Сидни, которые работают на базе отдыха. Однажды они устраивают тур сыну миллиардера, и на них нападают похитители. Cидни удаётся сбежать, теперь ей нужно спасти отца и вернуть клиента живым. Главные роли исполнили Лили Джеймс («Тёмные времена») и Пирс Броснан («Гангстерленд»).

Ранее сообщалось, что изначально «Скалолаз 2» должен был выйти в мировом прокате в августе 2026 года, однако картину перенесли из-за смены прав. В России фильм планировали выпустить в сентябре, однако теперь дата премьеры сдвинулась.