Вице-президент по дизайну из Rockstar Games Стивен Донкин выпустил обращение для игроков в GTA 6. Он призвал геймеров больше изучать открытый мир.

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По словам разработчика, людям не стоит беспокоиться о сюжетных заданиях и проценте прохождения сюжета. Он отметил, что авторы GTA 6 создали большой видеоигровой мир, который наполнен интересными событиями.

В штате Леонида так много всего, что можно сделать и открыть для себя. Мы надеемся, что игроки дойдут до того момента, когда перестанут думать о сюжетных задачах, процентах выполнения, онлайн-руководствах и позволят игре разворачиваться перед ними. Когда вы играете в GTA 6 и не торопитесь, она действительно может разворачиваться перед вами таким образом, что на макроуровне будет казаться почти бесконечной, но при этом каждая отдельная встреча всё равно кажется созданной вручную и с участием человека за спиной.

Полноценный релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. На агрегаторе Metacritic боевик получил 99 баллов из 100 от критиков, став самой высокооценённой игрой в истории.