Игроки в GTA 6 продолжают раскрывать актёров, которые подарили голос и внешность персонажам боевика. Одним из них стала бодибилдерша Раина Колева — её можно встретить во время прохождения миссии «Грязная работа» в четвёртой главе.

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Персонажа сыграла российская спортсмена Оксана Гришина, а её имя упоминается в титрах игры. Она подарила внешность героине и свой голос — в игре Раина произносит реплики как на русском, так и на английском языках. Спортсменка родилась в Калининграде, но переехала в США. Она также является четырёхкратной чемпионкой IFBB Olympia и становилась финалисткой во многих соревнованиях по бодибилдингу.

Фото: Соцсети Оксаны Гришиной

РАИНА КОЛЕВА В GTA 6 Фото: Rockstar Games

В своих соцсетях Оксана опубликовала фотографию с игрой и рассказала об участии в боевике.

Теперь, когда GTA 6 вышла, мне разрешили рассказать, что я приняла в ней участие. Я работала над этим почти пять лет. Спасибо всей замечательной команде Rockstar Games за то, что взяли меня в проект и сделали эту работу такой потрясающей и весёлой.

GTA 6 рассказывает историю двух главных героев, Джейсона и Лусии, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Критики оказались в восторге от проекта: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, став самой высокооценённой видеоигрой в истории.