Издание The New Arab взяло интервью у режиссёра Бассама Тарика — именно он должен был изначально снять фильм «Блэйд» от Marvel. Он рассказал, почему отказался работать над картиной.

По словам постановщика, создавать проект без полноценного сценария было забавным. Ему приходилось объяснять актёрам, какими были бы их роли, практически ничего не зная о персонаже. Тарик также отметил, что быть настоящим режиссёром невозможно, когда всё решает крупная корпорация.

Было забавно и странно начинать кастинг и работу над проектом без полноценного сценария. Ты сидишь и объясняешь актёрам, какой будет их роль, и они просто должны тебе поверить. Если вы сообщаете актёрам плохие новости, но при этом сами не принимаете никаких решений — а эти решения исходят от корпоративной структуры — это не лучший способ быть режиссёром. Жизнь слишком коротка, чтобы снимать плохие фильмы, поэтому это был мой главный урок: я должен полностью контролировать свой сценарий. Это довольно печально, потому что мы возлагали большие надежды на то, что хотели создать.

Перезапуск «Блэйда» анонсировали ещё в 2019 году. Главную роль должен был сыграть Махершала Али («Зелёная книга»). Сценарий картины несколько раз переписывался, а режиссёры уходили из проекта. Изначально снять фильм должен был Бассам Тарик, но он ушёл в 2022 году, а на его место взяли Яна Деманжа — он тоже отказался от картины в 2024 году. С тех пор лента несколько раз переносилась — и судьба фильма осталась в подвешенном состоянии. Ранее глава студии Marvel Кевин Файги рассказывал, что считает себя неудачником из-за того, что ленту не удалось снять.