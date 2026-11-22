28 ноября состоится премьера сериала «Арсеньев». Действие шоу развернётся в конце XIX и начале XX века – от последних десятилетий Российской империи до первых лет советской власти. Вопреки резко меняющимся обстоятельствам путешественник и географ Владимир Арсеньев продолжает своё дело: снаряжает экспедиции в труднодоступные районы Дальнего Востока, исследует его природу, изучает жизнь и культуру населяющих его народов.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре Okko, а после их начнут транслировать в эфире телеканала «Россия». Премьера финальной серии состоится 9 января.

Расписание выхода сериала «Арсеньев»