Расписание выхода сериала «Арсеньев» про исследователя Дальнего Востока
28 ноября состоится премьера сериала «Арсеньев». Действие шоу развернётся в конце XIX и начале XX века – от последних десятилетий Российской империи до первых лет советской власти. Вопреки резко меняющимся обстоятельствам путешественник и географ Владимир Арсеньев продолжает своё дело: снаряжает экспедиции в труднодоступные районы Дальнего Востока, исследует его природу, изучает жизнь и культуру населяющих его народов.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре Okko, а после их начнут транслировать в эфире телеканала «Россия». Премьера финальной серии состоится 9 января.
Расписание выхода сериала «Арсеньев»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 ноября
|2-я серия
|28 ноября
|3-я серия
|5 декабря
|4-я серия
|12 декабря
|5-я серия
|19 декабря
|6-я серия
|26 декабря
|7-я серия
|2 января
|8-я серия
|9 января
О другом популярном сериале:
Комментарии