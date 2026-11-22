Игроки в GTA 6 продолжают находить новые отсылки к различным фильмам и видеоиграм. На этот раз пользователи обнаружили интересные моменты, намекающие на связь проекта с другой серией Rockstar Games — Red Dead Redemption.

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В самом начале игры на пристани в Ки-Ленто можно найти книгу, в которой упоминаются события обоих частей вестерна. Так, там рассказывается о гибели некоего Флако, которого в RDR 2 убивает Артур Морган. Кроме того, здесь можно прочитать о локациях Армадилло, Блэкуотер и Нью-Остин — именно по ним путешествовали герои Red Dead Redemption.

Фото: Rockstar Games

Отсылки к вестерну появились не только в книге. Другая располагается на поле для мини-гольфа под названием Frontier Adventure Golf в районе Уэйнинг-Сэндс. Если исследовать место, то можно увидеть маленькую собачку, на которой сидит кукла ковбоя — она сильно напоминает Артура Моргана, главного героя RDR 2.

Фото: Rockstar Games

GTA 6 уже доступна на PS5 и Xbox Series. Критики оказались в восторге от проекта: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, став самой высокооценённой видеоигрой в истории. Кроме того, продажи боевика достигли $ 3,79 млрд — это больше сборов любых голливудских фильмов, включая «Аватара» и «Мстителей».