Издание Variety взяло интервью у режиссёра первых двух частей «Один дома» Криса Коламбуса. Он рассказал, почему снять продолжение культового фильма невозможно без актрисы Кэтрин О’Хары, которая умерла в январе 2026 года.

По словам постановщика, без неё не получится снять новую часть, ведь она была очень важна для оригинальных картин. Он отметил, что Кэтрин О’Хара и Маколей Калкин — это самые главные артисты серии, ведь они являются центром всех эмоций в лентах.

Кэтрин, как я всегда говорил, составляет 50% фильма «Один дома». Это инь и ян «Один дома»: Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин. Без них в фильме не было бы и самого фильма, потому что они создают эмоциональный эпицентр этой картины. Речь шла в основном о Кэтрин и Маколее, и если кто-нибудь когда-нибудь захочет снять продолжение, то, к сожалению, сейчас это невозможно.

Ранее издание Deadline сообщило, что компания 20th Century Studios запустила в работу продолжение серии «Один дома». Маколей Калкин вновь сыграет главную роль — сейчас он пишет сценарий вместе с Сетом Рогеном («Киностудия») и Эваном Голдбергом («SuperПерцы»). По задумке актёр сыграет роль плохого отца, которого собственный ребёнок выгоняет на улицу и расставляет для него домашние ловушки.