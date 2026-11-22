По итогам первых выходных сборы фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» достигли $ 120 млн в США. Новая часть культовой серии стала лидером в местных чартах, обогнав в том числе «Рокки — это я» и «Скруджа».

Лента продемонстрировала один из крупнейших стартов среди приквелов крупных франшиз, уступая лишь проекту «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» ($ 155 млн). В американских кинотеатрах «Рассвет жатвы» также стал одним из пяти фильмов 2026 года, который собрал более $ 100 млн за первый уикенд. Лента уступила картинам «Одиссея» ($ 123 млн), «Супер Марио: Галактическое кино» ($ 131 млн), «История игрушек 5» ($ 159 млн) и «Человек-паук: Новый день» ($ 360 млн).

В мировом прокате сборы «Рассвета Жатвы» превысили $ 225 млн. Таким образом, фильм показал четвёртый лучший старт во франшизе «Голодные игры», уступив второй, третьей и четвёртой части. Новая лента также заработала больше предыдущего проекта серии с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах» ($ 100 млн). Учитывая успешный дебют, картина имеет все шансы окупиться в ближайшие недели при бюджете в $ 150 млн.

Фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы» официально выйдет в России 26 ноября. Картина основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. Лента выступает приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.