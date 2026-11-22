PARIVISION обыграла Team Liquid и вышла в плей-офф BLAST Slam IX по Dota 2

PARIVISION одержала победу над Team Liquid в группе C на онлайн-турнире BLAST Slam IX по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:1, что позволило коллективу из Восточной Европы гарантировать себе место в плей-офф чемпионата.

Единственную карту в серии PARIVISION уступила во второй игре, позволив сопернику отыграть отставание в 20 тыс. золота. Примечательно, что на этой карте керри команды Алан Satanic Галлямов выступил на центральной линии на Lycan и завершил игру со статистикой 11-1-16, тогда как мидер Liquid Станислав Malr1ne Поторак сыграл на третьей позиции на Primal Beast (9-8-19).

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Теперь PARIVISION предстоит встретиться с GamerLegion в матче за посев: победитель начнёт плей-офф сразу с полуфинала, а проигравший — с четвертьфинала. Team Liquid, в свою очередь, сыграет против Do Konca за выход в стадию Last Chance.

Онлайн-чемпионат BLAST Slam IX проходит с 20 по 29 ноября, 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.