Комментатор Александр Santa Колтан в интервью CyberMeta поделился первыми впечатлениями от масштабного обновления 7.42 для Dota 2, вышедшего в ночь на 19 ноября.

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По словам кастера, после 240 дней без крупных патчей игра вновь стала непредсказуемой, а больше всего его впечатлили два заряда укрепления построек (глифа) и пассивное получение 50 единиц опыта в минуту.

Двойной глиф — вот что зацепило больше всего. Это можно использовать как в атаке, так и в защите — 14 секунд полной неуязвимости базы, да ещё и с усилением атак вышек — такое просто не пробить. Сразу проскочила мысль: тильтанувшие люди в матчмейкинге получили новый способ руинить. Игрок может просто вжать два глифа подряд — и это будет означать зелёный свет на снос базы. Надеюсь, это как-то пофиксят. Также интересным выглядит переработанная система опыта. Теперь роумеры не будут проседать по опыту и игры будут более зрелищными.

Колтан отметил, что патч 7.42 целенаправленно ускоряет матчи за счёт усиления аур, нового предмета с Терзателя и удаления пятого разряда нейтральных артефактов. Вместе с тем комментатор считает, что на первых порах средняя длительность игр вырастет, поскольку команды ещё не разобрались в балансе и предпочтут действовать осторожнее.

Говоря об онлайн-турнире BLAST Slam IX, который стартовал 20 ноября — всего через сутки после релиза патча, Santa назвал чемпионат «кузницей меты». По его мнению, более адаптивные коллективы получат преимущество, а сильнейшие команды начнут формировать новый стиль игры ближе к решающим матчам. Турнир продлится до 29 ноября, его призовой фонд составляет $ 750 тыс.