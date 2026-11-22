На PGL Major Singapore 2026 дебютируют 18 игроков — больше всего новичков у Nemiga

На предстоящем чемпионате PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 впервые на турнирах серии «мэйджор» сыграют 18 киберспортсменов. Для сравнения, на предыдущем мэйджоре в Кёльне число дебютантов составило 31 человек.

Наибольшее количество новичков представлено в составе Nemiga Gaming — сразу три игрока коллектива впервые выступят на главном турнире от Valve. Дебютный мэйджор в карьере проведут Александр KaiR0N- Анашкин, а также robo и syph0, формирующие костяк команды.

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Среди других заметных дебютантов выделяется российский снайпер Артём ArtFr0st Харитонов, который выступит в Сингапуре в составе 1win. Кроме того, сразу двух новичков мэйджоров привезёт на турнир обновлённый ростер FaZe Clan — впервые на соревнованиях такого уровня сыграют Neityu и JBOEN.

PGL Major Singapore 2026 пройдёт с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. В чемпионате примут участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.