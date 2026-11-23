Американская актриса Хейли Стайнфелд подтвердила своё участие в фильме «Мстители: Судный день». Исполнительница роли Кейт Бишоп опубликовала пост в соцсетях с именным креслом будущей ленты, намекая на возвращение персонажа в киновселенную Marvel.

Таким образом, ученица Соколиного глаза станет полноправным участником по спасению Земли от таинственного Доктора Дума. Это будет второе появление героини в фильмах Marvel — ранее девушку можно было увидеть лишь в ленте «Капитан Марвел 2». Изначально же персонажа ввели в сериале «Соколиный глаз», где девушка помогала Клинту Бартону в противостоянии с преступной организацией «Мафия в трениках».

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря в мировых кинотеатрах. Будущий блокбастер расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу, который уничтожает целые вселенные. Его сыграл Роберт Дауни-младший, который ранее в супергеройской киновселенной воплощал Железного человека.