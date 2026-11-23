Российский предприниматель Павел Дуров* прокомментировал релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Создатель «Телеграма» заявил, что видит в игре некоторую нереалистичность, ведь главные герои Джейсон и Лусия не пользуются современными мессенджерами для своей преступной деятельности.

Таким образом, бизнесмен высмеял частые обвинения правительств разных стран в том, что «Телеграм» используют мошенники и преступники для криминальных дел.

Самое неправдоподобное в GTA 6 – это то, что Джейсон и Лусия управляют целой преступной организацией, не используя ни одной группы в «Телеграме».

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Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Экшен получил невероятные 99 баллов на агрегаторе Metacritic, заработав за первые сутки с учётом предзаказов около $ 3,8 млрд — это рекорд всей развлекательной индустрии.

* — Внесён в перечень экстремистов и террористов.