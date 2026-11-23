22 ноября сборы фильма «Рождение империи» превысили 900 млн рублей. Такого показателя историческая картина добилась на четвёртую неделю проката — премьера состоялась 29 октября. Лента продолжает находиться в топе российских чартов, опережая в том числе новинки «Рокки — это я» и «Дедмобиль».

Фото: ЕАИС

Таким образом, историческая картина приближается к миллиардным сборам. Это будет уже 11-я лента, которой удалось достичь столь высокой отметки в 2026 году.

«Рождение империи» рассказывает о периоде жизни императора Петра I после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. События картины разворачиваются с 1698 по 1709 год.

Главные роли исполнили Александр Горбатов («Авиатор»), Милош Бикович («Холоп»), Виктор Добронравов («Чебурашка 2»), Юлия Пересильд («Вызов»), Алексей Гуськов («Золотое дно») и другие актёры. Режиссёром выступил Андрей Кравчук («Викинг»).