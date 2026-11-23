Один из сценаристов GTA 6 Джефф Топольски поделился личной историей о разработке проекта. Как оказалось, автору удалось увековечить собственного отца Криса, мемориал которого можно найти на просторах штата Леонида. Судя по нему, мужчина умер 17 мая 2025 года.

Топольски отметил, что его отец не был большим фанатом видеоигр, поблагодарив за покупку GTA 3 в начале 2000-х. Во многом благодаря этому сценарист стал фанатом серии и в конечном итоге поработал над самой высокооценённой игрой в истории.

Мой папа, скорее всего, не оценил бы всё, что может предложить Вайс Сити, но я знаю, что он оценил бы это. Спасибо, Rockstar. Скучаю по тебе, папа… и спасибо за то, что купил мне GTA 3 много лет назад, хотя ты даже знал, что это такое.

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Фото: Соцсети Джеффа Топольски/Rockstar Games

Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Экшен получил невероятные 99 баллов на агрегаторе Metacritic, заработав за первые сутки с учётом предзаказов около $ 3,8 млрд — это рекорд всей развлекательной индустрии.