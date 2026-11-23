По итогам второго уикенда сборы фильма «Скрудж» в США превысили $ 32,5 млн. Рождественская картина с Джонни Деппом опустилась на третью строчку в местных чартах.

Тем временем общие сборы ленты превысили $ 78 млн. Новая адаптация «Рождественской песни» близка к окупаемости: производственный бюджет фильма составил скромные $ 38 млн. Аналитики отмечают, что для этого картине нужно собрать примерно $ 100 млн.

«Скрудж» рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь навсегда. Помимо Деппа, в фильме сыграли Сэм Клафлин («Голодные игры»), Иэн Маккеллен («Властелин колец»), Руперт Гринт («Гарри Поттер») и другие актёры. Лента неофициально вышла в России 19 ноября.