Правительство России вновь обсуждает идею о введении прокатных удостоверений для видеоигр. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом обсуждения инициативы.

Так, в ходе обсуждения законопроекта «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» чиновники видят целесообразным ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с фильмами, предлагая обязать создателей и распространителей видеоигр соблюдать обязанности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Это значит, что им нужно будет регистрироваться в реестре Роскомнадзора, хранить данные пользователей в России и внедрять системы СОРМ.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Введение прокатных удостоверений уже обсуждалось в 2023 году, а в 2024-м проект закона представили на публику. Тогда предлагалось ввести авторизацию игроков через номер телефона, «Госуслуги» или «Единую биометрическую систему». Сейчас же проект планируют доработать, отказавшись от требований авторизации и подробно описав маркировку контента.

Участники рынка по традиции считают возможный законопроект вредным для индустрии. Глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников заявил, что подобная мера лишь навредит российским разработчикам, введёт очереди для проверки, увеличит и так высокие бюджеты и будет иметь мало практической пользы.