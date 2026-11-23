Бывший технический директор студии Rockstar North Оббе Вермей поделился своими впечатлениями от GTA 6 — шестой части культовой серии, над которой он сам не работал. Специалист в основном прокомментировал первую главу, которая во многом отличается от привычного темпа для прошлых частей франшизы.

При этом вторая и третья главы впечатлили Вермея куда больше — в особенности проработкой мельчайших деталей и механик. Разработчик больше всего известен по своему вкладу в GTA: San Andreas и GTA 4, однако даже он удивлён, сколько сил авторы вложили в новинку.

В первой главе GTA 6 (примерно первые восемь часов) игра почти не оставляет вам выбора. Здесь много обучающих моментов, кат-сцен и обязательных заданий, причём сами миссии довольно примитивны. Жалобы игроков вполне обоснованы: реализм здесь преобладает над игровым процессом, всё напоминает «симулятор отношений с девушкой», а на «песочницу» игра совсем не похожа.

Но во второй главе игра «отпускает» вас, предлагая множество заданий на выбор. Именно в этот момент начинает работать та самая магия GTA.Сейчас я прохожу третью главу — сюжет завершён на 46%. Наиграл за выходные около 20 часов и получаю огромное удовольствие. Уровень проработки игры просто невероятный.

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Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Экшен получил невероятные 99 баллов на агрегаторе Metacritic, заработав за первые сутки с учётом предзаказов около $ 3,8 млрд — это рекорд всей развлекательной индустрии.