Компания «Центр кино» представила дебютный постер фильма «Деда и Волшебная книга». Премьера семейной ленты состоится 11 марта 2027 года.

Фото: «Центр кино»

Будущий фильм расскажет историю мальчика Лёвы и его прадедушки, которого он ласково называет Деда. Однажды прадедушка открывает перед внуками необычную книгу, страницы которой хранят истории из его жизни. В молодости Деда проехал через всю Россию, от Ленинградской области, через Таймыр, Чукотку и Камчатку на Кузбасс и встретил на своём пути представителей шести малочисленных народов, каждый из которых оставил особый след в его судьбе.

Теперь вместе с дедушкой, волшебной книгой и лисичкой юные герои отправляются в путешествие по этим историям. Перед ними открываются удивительные миры, наполненные древними преданиями, необычными обычаями и самобытными традициями.

Главные роли в ленте сыграли Лев Буренков-Антонов («Рослый»), Сергей Никоненко («Сталинград»), Ульяна Михальченкова, Артём Федотов («Легенда №17»), Вера Шпак («Август») и другие актёры. Режиссёром выступил Дмитрий Буренков, для которого лента стала дебютным проектом.