Сервисы Rockstar столкнулись со сбоями в России — не работают GTA Online и другие игры

23 ноября произошёл сбой в работе сервисов Rockstar Games. Геймеры из России сообщают о невозможности подключиться к лаунчеру Rockstar Launcher и сетевым службам компании — появляется ошибка 7002.1 и больше ничего не происходит. Сейчас многим игрокам недоступны GTA Online, сетевые компоненты Red Dead Redemption 2 и другие проекты студии.

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Ситуация затронула российских геймеров по всей стране: от Санкт-Петербурга и Москвы до Красноярска и Новосибирска. За последние часы число жалоб на работу сервисов Rockstar превысило несколько сотен — зарубежные же пользователи об ошибках не сообщали.

График жалоб на работу игр Rockstar Games Фото: Detector404

С чем связаны проблемы с доступом к сервисам Rockstar, неизвестно. Пользователи предполагают, что в деле может быть замешан Роскомнадзор — ведомство якобы заблокировало важные IP, которые нужны для корректной работы сетевых служб. В самом ведомстве ситуацию не комментировали.