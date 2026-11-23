Цены на память и SSD обвалятся к середине 2027 года — аналитики

Корейская компания BNK Investment & Securities спрогнозировала резкое падение стоимости памяти. По данным аналитиков, цены на оперативную, SSD и видеопамять заметно снизятся уже к середине 2027 года .

Так, в BNK Investment & Securities считают, что спрос на накопители достиг пика и в дальнейшем будет только снижаться. Аналитики отмечают, что на складах уже начали образовываться избытки товаров из-за того, что многие ИИ-компании перестали стремительно наращивать производство дата-центров. Это значит, что уже через полгода многие производители начнут снижать цены на память.

В BNK Investment & Securities также снизили прогноз по стоимости акций SK Hynix, одного из ключевых производителей памяти на рынке, сразу на 36% — с 1,65 млн до 1,05 млн вон. Аналитики отмечают, что при таком же темпе снижения развития ИИ производитель потеряет примерно 89% своей текущей прибыли.