19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Игроки отправились покорять штат Леонида и уже наткнулись на множество секретов виртуальной Флориды.

Австралийский блогер Memeio показал, пожалуй, самую необычную пасхалку во всей игре. Автор несколько дней искал решение загадки с энергетическими станциями и смог телепортироваться в Вайс-Сити 1980-х из GTA: VIce City, получив футболку Томми Версетти и мотоцикл в подарок.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Так, в самом начале игры можно найти радиовышку, в которой нужно потянуть рычаг и нажать кнопку. После этого раздастся звук в стиле Vice City и появится постер LPL — местной энергокомпании. Посетив все 12 её подстанций и активировав там рычаги, появляется надпись Life is passing me by — чит-код из GTA: Vice City, ускоряющий течение времени.

Затем необходимо посетить подстанции в определённом порядке, вводя тот самый код, без использования быстрого перемещения. После этого персонаж получит таинственное сообщение с приглашением посетить главную электростанцию LPL с 19:00 до 6:00 по местному времени. В ней можно найти портал на 40 лет в прошлое, где Джейсон или Лусия оказываются в клубе «Малибу» — там же можно найти Кента Пола.

Карта посещения подстанций и необходимый код для попадания в Vice City Фото: Memeio

После возвращения в настоящий мир в гардеробе персонажей появится знаменитая гавайская футболка Томми Версетти и его фирменный байк. Один из главных секретов GTA 6 официально разгадан.