Кинокомпания братьев Андреасян и телеканал ТНТ объявил о завершении производства фильма «Сказка о спящей царевне и семи богатырях». Съёмки фэнтези заняли несколько месяцев, а премьера ленты состоится 21 октября 2027 года. Авторы также показали новые кадры со съёмок.

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Будущая картина адаптирует одноимённую историю Александра Сергеевича Пушкина. По сюжету царь женится на гордой и завистливой женщине с волшебным зеркальцем. Когда царевна вырастает и становится прекраснее мачехи, та приказывает служанке Чернавке увести девушку в лес и погубить. Девушка находит пустой терем семи богатырей, наводит там порядок и начинает жить у них, отказывая братьям в женитьбе, так как уже просватана за королевича Елисея.

Главные роли в ленте сыграли Илья Масальский («Тайны следствия»), Вероника Журавлёва («Твоё сердце будет разбито»), Лиза Моряк («Онегин»), Антон Хабаров («Отчим») и другие актёры. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Онегин»).