Сборы документального фильма «Увидеть всё» о мошеннице Элизабет Холмс превысили отметку $ 100 млн. Большую часть (более $ 93 млн) лента заработала в США, а ещё $ 9 млн собрала в других странах — в том числе и в России.

Также «Увидеть всё» поставил рекорд на сайте Letterboxd — фильм набрал более 1 млн просмотров, что стало лучшим результатом для «документалок». Уже завтра, 24 ноября, картина должна выйти на онлайн-площадках.

«Увидеть всё» рассказывает о жизни скандальной Элизабет Холмс за 34 дня до отправки в колонию — её осудили на 11 лет тюрьмы за крупное мошенничество. В 2003 году она создала стартап Theranos, где продвигала несуществующую технологию, которая якобы могла делать десятки анализов крови по одной капле из пальца. Благодаря этому ей удалось обмануть большое количество инвесторов и пациентов.