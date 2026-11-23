65-летний актёр Никита Джигурда попал в реанимацию после инфаркта. Через несколько часов он сам вышел на связь и поблагодарил всех, кто заботится о его здоровье.

Сейчас уже всё хорошо. Я на ногах перенёс инфаркт. Летал в Екатеринбург, и там уже хреново стало: давление под 230, жжение в груди. Я прилетел в Москву, и так жгло, что жить не хотелось. Врачи говорят: удивительно как я выжил.

Как сообщают СМИ, перед госпитализацией Джигурда испытывал сильную слабость, но долгое время отказывался от помощи врачей, а затем самостоятельно дошёл до машины скорой помощи. Актёру стало плохо после полёта в Екатеринбург, где он презентовал свою виниловую пластинку и впервые в жизни сыграл в падел.