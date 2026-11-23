Студия Lerche представила постер пятого сезона аниме-сериала «Добро пожаловать в класс превосходства». Продолжение адаптации манги Юю Итино выйдет уже в 2027 году — пока без точной даты.

Фото: Lerche

Действие аниме разворачивается в престижной старшей школе, выпускники которой строят успешную карьеру или оказываются в лучших университетах. Школа кажется райским местом, но является таковым только для отличников — главный герой Киётака Аянокодзи же допускает грубую ошибку на экзамене, из-за чего оказывается в классе D, где собирают самых проблемных учеников. После знакомства с одноклассниками Киётаке придётся отстаивать свои права в учебном заведении.