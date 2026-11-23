Как заработать деньги на хорошую концовку в GTA 6: гайд на лёгкое ограбление банков

Известный видеоблогер Илья Maddyson Давыдов выпустил ролик, в котором показал способ быстро заработать большую сумму денег в GTA VI.

Чтобы приблизиться к хорошей концовке, он предлагает несколько раз ограбить банк — его вариант позволяет делать это меньше чем за 10 минут.

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перед ограблением нужно оставить машину с запасной одеждой на многоэтажной стоянке;

в самом банке быстро пройти в помещение с сейфами и забрать только деньги со стола, чтобы не терять время;

затем на другой машине доехать до запасного авто на стоянке — пока копы не видят вас и поднимаются наверх, можно успеть сменить авто и одежду;

с изменённым внешним видом и на новой машине покинуть зону поиска, избегая аварий.

Несколько подобных ограблений позволят вам собрать сумму в $ 2 млн, необходимую для закрытия конечной цели. Полный гайд можно найти на YouTube-канале Мэддисона.