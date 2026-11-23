Компания Marvel представила финальный трейлер фильма «Мстители: Судный день». Ролик вышел за четыре недели до официальной премьеры одного из главных блокбастеров последних лет.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря, одновременно с «Дюной 3». К своим ролям вернулись основные актёры саги: Крис Хемсворт, Крис Эванс, Марк Руффало, Педро Паскаль, Энтони Маки и другие артисты. В России лента выйдет ближе к середине января.