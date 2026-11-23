Многие актёры GTA 6 начали рассказывать на своих страницах в социальных сетях, что они на самом деле сыграли в вышедшей новинке — но многие из них даже не знают, кого они вообще играют. Об этом рассказал 63-летний актёр Гай Фортт.

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По его словам, он сыграл своего персонажа около четырёх-пяти лет назад «и вообще забыл об этом»: подтверждением стало письмо от Rockstar Games, в котором актёру напомнили о его работе — и что до выхода игры он не может рассказывать об этом никому.

И тут мне нужна ваша помощь. Мне 63 года. У меня нет PlayStation. Я вообще не играю. Я знаю только то, что я стоял за кассой и главные герои приходили ко мне, мы общались… о чём-то. Поэтому, если найдёте моего персонажа, расскажите об этом.

У актрисы Келли Граго история ещё интереснее: она играет «важного героя» помощника шерифа Сару Фицрой, но она понятия не имеет, где она вообще в игре (на текущий момент уже нашли её героиню).

Я играю Сару Фицрой, и она среди основных персонажей. Она важна для сюжета в какой-то степени, но, когда я играла героиню, у меня не было контекста, я понятия не имела, где я в сюжете и как она вообще важна.

Актёр Эдди Мартинес больше пяти лет ждал возможности рассказать своему сыну, что он работает над GTA 6 — и только после выхода он смог поведать ему об этом.

Муж актрисы Эмбер Уоллин был шокирован тем, что его жена сыграла жителя Леониды в GTA 6 — и сказала об этом ему только после выхода игры, соблюдая соглашение с Rockstar Games. Муж воспринял это с комичной истерикой, отметив, что такие соглашения не распространяются на мужей.

Исполнитель роли Камала поделился роликом, в котором рассказал своей маме о работе над GTA 6 — она так до конца не поняла, что он говорит об игре, а не о фильме, но она была безумно рада за него.