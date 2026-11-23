«Cyberpunk 2 отменяется»: директор игры жалуется на депрессию из-за открытого мира в GTA 6
Креативный директор Cyberpunk 2 Игорь Саржинский в социальных сетях пошутил об отмене игры на фоне потрясающего уровня детализации в GTA VI.
Разработчик отметил, что из-за проекта такого уровня все создатели открытых миров в играх впали в депрессию.
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Депрессия разработчиков игр в открытом мире после релиза GTA VI — это реальность. Пожалуй, величайшее художественное достижение в истории, я серьёзно. Масштаб, плотность, целостность, продуманность каждой детали — это просто технологическое и творческое чудо. Cyberpunk 2 отменяется, пойду лучше подметать осенние листья на заднем дворе.
Ранее создатели GTA 6 призвали игроков больше исследовать открытый мир, который наполнили уникальными событиями и отсылками.
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