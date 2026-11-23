Джейсен Хуанг возвращается в NVIDIA: он снова будет руководителем компании

NVIDIA объявила о возвращении Джейсена Хуанга на пост руководителя и президента компании, а также он вновь становится членом совета директоров.

Решение было принято единогласно советом директоров (тем же, что и уволили Хуанга парой недель назад), а в публичном обращении сообщается, что Хуанг — тот, кто должен вести NVIDIA в светлое будущее. Это лучшее решение для всех: партнёров, инвесторов, компании и потребителей.

Для меня большая честь вернуться в NVIDIA и возглавить одну из самых значимых технологических компаний в мире в самом начале новой промышленной революции. Я принимаю эту ответственность с глубоким смирением и обновлённым чувством долга. Хочу поблагодарить совет директоров NVIDIA за оказанное доверие и за взвешенный подход в ходе этого процесса.

Хуанга уволили на фоне двух скандалов, когда стало известно о его изменах.