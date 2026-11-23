С 24 ноября в Сингапуре начинается PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Чемпионат мира определит лучшую команду по итогам сезона, призовой фонд турнира составит $ 1,25 млн.

Соревнования пройдут в четыре этапа. На первых трёх к турниру будут постепенно присоединяться всё более сильные команды: на каждой стадии 16 коллективов разыграют восемь путёвок далее. Каждый игровой день начинается в 7:00 мск.

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Расписание первой стадии PGL Major Singapore 2026 по CS 2:

вторник, 24 ноября — первый и второй раунды швейцарской сетки;

среда, 25 ноября — третий раунд (первые матчи за выход дальше и на вылет, а также сетка «1:1»);

четверг, 26 ноября — четвёртый раунд (матчи «2:1» за выход и «1:2» на вылет);

пятница, 27 ноября — пятый раунд (решающие матчи за выход и на вылет).

Расписание второй стадии PGL Major Singapore 2026 по CS 2:

суббота, 28 ноября — первый и второй раунды;

воскресенье, 29 ноября — третий раунд;

понедельник, 30 ноября — четвёртый раунд;

вторник, 1 декабря — пятый раунд;

Расписание третьей стадии PGL Major Singapore 2026 по CS 2:

среда, 2 декабря — первый раунд;

четверг, 3 декабря — второй раунд;

пятница, 4 декабря — третий раунд;

суббота, 5 декабря — четвёртый раунд;

воскресенье, 6 декабря — пятый раунд.

Расписание плей-офф PGL Major Singapore 2026 по CS 2:

четверг, 10 декабря — два матча 1/4 финала;

пятница, 11 декабря — два матча 1/4 финала;

суббота, 12 декабря — полуфиналы;

воскресенье, 13 декабря — матч за третье место и гранд-финал.

На мэйджоре в Сингапуре сыграют пять команд из России: PARIVISION (начнёт турнир с первой стадии), Nemiga Gaming, 1win (со второй стадии), BetBoom Team и Team Spirit (с третьей).