Игроки выяснили, сколько лет Джейсону и Лусии в GTA 6 — между героями почти 5 лет разницы

Игроки в GTA 6 смогли выяснить возраст главных героев — они нашли сканы их водительских удостоверений.

Выяснилось, что Лусия родилась в 2000 году: если действие GTA 6 происходит в настоящем, несколько дней назад ей исполнилось 26 лет.

Фото: Rockstar

Джейсон оказался на четыре года старше — он родился в 1996-м. На момент событий игры ему ровно 30 лет.

Фото: Rockstar

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Ранее встралийский блогер Memeio показал, возможно, самую необычную пасхалку во всей игре. Автор несколько дней искал решение загадки с энергетическими станциями и смог телепортироваться в Вайс-Сити 1980-х из GTA: VIce City, получив футболку Томми Версетти и мотоцикл в подарок. Детали можно узнать по ссылке ниже.