Онлайн-кинотеатры Premier и Start представили дебютный трейлер второго сезона сериала «Хутор». Комедийное шоу с Гошей Куценко вернётся уже 25 ноября.

Видео доступно во VK-канале Start. Права на видео принадлежат Start/Premier.

Проект рассказывает об Артёме, который сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов и скандалов. В отчаянии он инсценирует потерю личности и прячется в лесу, рассчитывая начать всё с чистого листа. Но вместо этого Артёма находит полиция и отправляет на Хутор — в самую глушь, где вдали от цивилизации перевоспитывают тех, кто «сбился с пути». Во втором сезоне привычный уклад жизни на Хуторе меняется из-за ссоры Бати и его жены Луши. Она делит землю пополам и открывает на своей половине экоотель «Лушин хуторок».

Главные роли вновь исполнят Сергей Романович («Экипаж») и Гоша Куценко («Турецкий гамбит»). В проекте также снялись Арам Вардеванян («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Дмитрий Белоцерковский («Домовой») и другие актёры. Режиссёром продолжения выступил Илья Силаев, постановщик первого сезона.