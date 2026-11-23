Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату премьеры сериала «ФГУП ЛУЧ». Мистическое шоу про охотников на нечисть разделят на восемь эпизодов.

По сюжету сериала неудачник и подкаблучник Коля случайно сталкивается с командой по уничтожению вампиров, демонов и прочих созданий из других миров. Работники «Луча» узнают в нём избранного — теперь Коле предстоит спасти мир от страшного зла, только в чём его суперсила и как её проявить, не знает никто.

В сериале сыграли Алексей Базанов («Патриот»), Илья Соболев («Живая книга»), Сергей Гилёв («Кентавр»), Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске») и Александра Бортич («Холоп»).