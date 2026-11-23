На платформе Roblox запустили виртуальный мир стримерской премии SLAY 2026. Игроки могут исследовать локации с отсылками к контентмейкерам (включая гору Рашмор с лауреатами прошлого года, куб Exile и 5opka на самокате) и зарабатывать кристаллы в мини-играх (шахматы, шашки, паркур). Валюту можно тратить на кейсы с виртуальным мерчем, включая вещи Покраса Лампаса.

Также в мире доступен Pixel Battle с общим холстом — он закроется за три дня до церемонии. В день премии, 16 декабря, игроков перенесут в виртуальный Дворец Ирины Винер: прямой трансляции там не будет, но имена победителей появятся над статуэтками, а зрители смогут поддержать их реакциями.