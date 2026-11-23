Для GTA 6 вышел первый патч — со сменой погоды и устранением багов

23 ноября компания Rockstar Games выпустила первый патч для GTA 6. Апдейт под версией 01.002.002 уже доступен всем владельцам игры на PS5 и Xbox Series. Он весит около 600 МБ.

Так, дебютное обновление исправляет баги, которые разработчики обнаружили уже после релиза. Среди них — слишком редкая смена погоды на дождливую и обратно, чем славится реальная Флорида. На это игроки обратили внимание ещё в день релиза.

Список изменений патча 01.002.002 для GTA 6

Исправлены ошибки, из-за которых игра могла вылетать.

Исправлена ошибка, из-за которой погода в игре менялась гораздо реже, чем должна.

Исправлена ошибка, из-за которой Джейсон и Лусия не получали звонков для появления сюжетных и побочных миссий.

Исправлена ошибка, из-за которой автосохранения могли работать некорректно.

Исправлена ошибка, из-за которой не получалось делать становую тягу.

Исправлена ошибка, из-за которой герои не могли понизить уровень розыска.

Исправлена ошибка, из-за которой напарники не передавали сумки, чтобы игроки могли продать их скупщикам.

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Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Экшен получил невероятные 99 баллов на агрегаторе Metacritic, заработав за первые сутки с учётом предзаказов около $ 3,8 млрд — это рекорд всей развлекательной индустрии.