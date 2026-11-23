NVIDIA подорожала на $ 1 трлн после возвращения Джейсена Хуанга — акции взлетели на 30%

Акции компании NVIDIA подорожали более чем на 30% — такой эффект вызвало возвращение Джейсена Хуанга на пост генерального директора.

На премаркете спрос на акции NVIDIA и других технологических компаний показал огромный рост. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 прибавили почти 7%, на S&P 500 — 4,8%, а на Dow Jones — 2,7%. Капитализация NVIDIA увеличилась на $ 1 трлн.

Сегодня вечером NVIDIA объявила о возвращении Хуанга на пост руководителя. В публичном обращении сообщается, что Хуанг — тот, кто должен вести NVIDIA в светлое будущее. Ранее гендиректора уволили после скандалов, связанных с его изменами жене.