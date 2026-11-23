Тренер PARIVISION dastan и рэпер пазнякс выпустили трек «Спрей» к мэйджору по CS 2

Тренер состава PARIVISION по Counter-Strike 2 Дастан dastan Акбаев и рэп-исполнитель Дмитрий Позняк, известный под псевдонимом пазнякс, выпустили совместный трек «Спрей». Релиз приурочен к старту чемпионата PGL Major Singapore 2026.

Текст композиции построен на отсылках к игровым механикам Counter-Strike, картам, известным моментам профессиональной сцены, а также к игрокам и истории самого клуба — в сборе мемов и фактов помогали болельщики из фан-сообщества PARIVISION. Один из куплетов исполнил сам dastan. Вместе с треком организация представила видеоролик «Метод Дастана 2» с участием всего состава команды, в котором пазнякс выступает в роли ментального тренера для наставника.

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PGL Major Singapore 2026 пройдёт с 24 ноября по 13 декабря. PARIVISION начнёт выступление на турнире с первой стадии — дебютный матч команда проведёт 24 ноября против DENDELE.