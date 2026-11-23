Стример и бывший профессиональный игрок Алексей Solo Березин во время трансляции на Twitch порассуждал о текущем распределении ролей в Dota 2.

По его мнению, выделение отдельной позиции для лесника могло бы освежить геймплей и позволить уйти от затянувшейся меты с расстановкой линий 2-1-2.

Это точно вдохнуло бы какую-то новую эпоху в «Доту». Конечно, это был бы некий закос под League of Legends, в котором роль лесника, как я понимаю, изначально была. «Дота» эволюционировала годами: были трипл-лейны, потом примерно в 2018 году стали чаще играть парами, и вот до сих пор 2-1-2. Если честно, поднадоело. Было бы прикольно, если бы так забалансили экономику, чтобы появился лесник.

Березин также оценил перспективы возвращения в игру классических роумеров. По мнению стримера, с учётом возросшего уровня понимания Dota 2 и текущего расположения Парных порталов такая стратегия сегодня уже неэффективна, и у неё нет шансов закрепиться на профессиональной сцене.

Ранее в Dota 2 вышло масштабное обновление 7.42, в котором разработчики переработали экономику, передвинули Парные порталы к краям карты, изменили систему нейтральных артефактов и скорректировали баланс большинства героев.