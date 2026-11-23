Джейсона из GTA 6 создавали по образу Стива Маккуина и его роли в фильме «Побег»

Вице-президент Rockstar Руперт Хамфрис в интервью рассказал Destructoid, какие образы использовали разработчики при создании Джейсона Дюваля, одного из главных героев игры GTA VI.

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Главным источником вдохновения стал актёр Стив Маккуин: в фильме «Побег» он прославился своей немногословностью, позволяя себе пропускать сюжетные реплики и заменять их красноречивой мимикой.

Rockstar решили попробовать сделать что-то подобное в игре, раскрывая характер персонажа через сдержанность, что говорит больше, чем слова.

Также при создании GTA 6 авторы изучали поведение ветеранов армии и опытных солдат: Хамфрис отмечает, что такие люди не любят болтать попусту и предпочитают доказывать свою точку зрения действиями.