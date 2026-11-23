Мистический сериал «Яга» со звездой «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Crave сообщил, что мистический хоррор «Яга» получит второй сезон. Объявили об этом ещё до окончания первого сезона — настолько успешным оказался старт проекта.

Детали продолжения пока остаются неизвестными. Отмечается лишь, что звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс вернётся к главной роли и снова примерит образ доктора Харгроув.

«Яга» рассказывает о частном детективе Раппе, который расследует исчезновение молодого парня из богатой семьи. Постепенно в деле начинает появляться связь с Бабой-ягой — популярной колдуньей из славянской мифологии. Первый сезон получил высокие оценки критиков (90% «свежести» на Rotten Tomatoes).