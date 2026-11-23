Стриминговый сервис Apple TV представил дебютный тизер документального сериала «Тимберлейк». Первые два эпизода шоу выйдут уже 11 декабря.

Проект расскажет о пути Джастина Тимберлейка к успеху, а также о скандалах и ключевых моментах карьеры легендарного музыканта. Внимание будет уделено как личной, так и профессиональной жизни звезды.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Apple TV.

Режиссёром «Тимберлейка» выступит Фишер Стивенс («Палмер», «Бэкхэм»). Участие в создании сериала принял и сам Джастин: согласно синопсису, он раскроет свой личный взгляд на громкие события со своим участием и поделится своими эмоциями о проссходящем за сценой.