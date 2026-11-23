Американская актриса Дебора Энн Уолл вновь сыграет Фэй в будущем сериале God of War. Девушка вновь воплотит на экране жену Кратоса — эту же роль звезда «Сорвиголовы» исполняла в God of War 2018 и её продолжении God of War Ragnarok.

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Отмечается, что Энн Уолл уже давно была на примете у продюсеров будущей адаптации. При этом девушка не успела примерить образ Фэй во время съёмок шоу весной ещё до того, как авторы решили начать производство заново из-за травмы Райана Хёрста. Судя по всему, у Энн Уолл будет совсем небольшая роль в первом сезоне. При этом девушка вернётся к персонажу уже в God of War: Laufey, которая выйдет 20 мая 2027 года на PlayStation 5.

God of War («Бог войны») адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем сериала выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества». Главную роль в проекте сыграет Дэйв Батиста («Стражи Галактики»).