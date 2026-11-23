В Steam началось голосование за лучшие игры 2026 года
23 ноября Valve внезапно запустила традиционное голосование за лучшие игры 2026 года в Steam. Пользователи по всему миру могут проголосовать за лучшие проекты последних 12 месяцев, вышедших на платформе. В этом году в сервисе также появилась новая номинация «Зал славы», где нужно выбрать лучшую игру из лучших игр последних 10 лет.
Голосование ведётся в рекордных 14 номинациях по этой ссылке. В российском регионе присутствуют не все кандидаты из-за их недоступности в стране.
Голосование за лучшие игры 2026 года пройдёт до 17 декабря 21:00 мск. После этого в каждой категории будет топ финалистов, где нужно будет выбрать одну игру из доступных вариантов. Победителей назовут 4 января после окончания зимней распродажи.
Номинации на премию The Steam Awards 2026
- Зал славы.
- Игра года.
- Игра года в виртуальной реальности.
- Премия «Любимое дитя».
- Премия «Лучшая портативная игра».
- Премия «Ещё пять минуточек».
- Премия «Словами не описать».
- Премия «Теперь это моя работа».
- Премия «Друг познаётся в игре».
- Выдающийся визуальный стиль.
- Лучшая игра, которая вам не даётся.
- Лучший саундтрек.
- Лучшая игра с выдающимся сюжетом.
- Премия «Устройтесь поудобнее».
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