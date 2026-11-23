23 ноября Valve внезапно запустила традиционное голосование за лучшие игры 2026 года в Steam. Пользователи по всему миру могут проголосовать за лучшие проекты последних 12 месяцев, вышедших на платформе. В этом году в сервисе также появилась новая номинация «Зал славы», где нужно выбрать лучшую игру из лучших игр последних 10 лет.

Голосование ведётся в рекордных 14 номинациях по этой ссылке . В российском регионе присутствуют не все кандидаты из-за их недоступности в стране.

Голосование за лучшие игры 2026 года пройдёт до 17 декабря 21:00 мск . После этого в каждой категории будет топ финалистов, где нужно будет выбрать одну игру из доступных вариантов. Победителей назовут 4 января после окончания зимней распродажи.

Номинации на премию The Steam Awards 2026