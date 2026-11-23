Team Liquid одержала победу над DO KONCA со счётом 2:0 в решающем матче группового этапа онлайн-турнира BLAST Slam IX по Dota 2. По итогам встречи Liquid гарантировала себе выход в плей-офф, а ex-BetBoom Team завершила выступление на чемпионате.

Первая карта завершилась уверенной победой Team Liquid за 41 минуту (30:15), тогда как вторая растянулась на 85 минут (57:46). Российский мидер Liquid Станислав Malr1ne Поторак во второй раз за два дня поменялся ролями с партнёром по команде и выступил в офлейне на Primal Beast, а на центральную линию на Invoker отправился Адриан Wisper Сеспедес Доблес — обе такие игры завершились победой коллектива. На второй карте Malr1ne стал лучшим игроком встречи, завершив её со статистикой 23-6-25 и нанеся более 127 тыс. урона.

Онлайн-чемпионат BLAST Slam IX проходит с 20 по 29 ноября, 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.