Портал HLTV опубликовал обновлённый мировой рейтинг команд по Counter-Strike 2. Эта версия списка стала последней перед стартом чемпионата PGL Major Singapore 2026, который начнётся 24 ноября.

В первой десятке произошло лишь одно изменение: Nemiga Gaming прибавила две строчки и поднялась на девятое место (284 очка), вытеснив из топ-10 FUT Esports, которая опустилась на 11-е место. Лидерство в рейтинге сохранила FURIA (985 очков), выигравшая три из четырёх последних крупных турниров.

Топ-5 мирового рейтинга HLTV от 23 ноября:

FURIA. MOUZ. Team Spirit. Team Vitality. Team Falcons.

Отсутствие серьёзных перестановок в верхней части таблицы связано с тем, что большинство ведущих команд не проводили официальных матчей на минувшей неделе в рамках подготовки к мэйджору. PGL Major Singapore 2026 пройдёт с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре — 32 коллектива разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.