Компания Sony похвасталась успехами платформы во время релиза GTA 6. По данным компании, шестая часть культовой серии установила сразу несколько рекордов платформы PlayStation Network.

Так, за первые три дня в новинку сыграли 39 млн человек на PS5 — больше трети всех владельцев консоли от Sony. При этом для 70% новых владельцев приставки это была их первая игра. В Sony также заявили, что пиковый онлайн у GTA 6 также оказался рекордным для PSN, однако без точных цифр.

В целом геймеры наиграли в GTA 6 уже 687 млн часов — в среднем по 17,4 часа на одного человека. Проект также привлёк самое большое число новых игроков со времён запуска PS5 в 2020 году, если не учитывать традиционно популярные новогодние праздники.

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Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Экшен получил невероятные 99 баллов на агрегаторе Metacritic, заработав за первые сутки с учётом предзаказов около $ 3,8 млрд — это рекорд всей развлекательной индустрии.