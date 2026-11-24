Imperial Esports одержала победу над HEROIC в матче открытия первой стадии чемпионата PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Встреча в формате best-of-1 прошла на карте Mirage и завершилась со счётом 13:6 в пользу южноамериканского коллектива, который считался аутсайдером пары.

По ходу первой половины HEROIC вела в счёте, однако после счёта 6:1 в пользу шведского клуба Imperial полностью перехватила инициативу: бразильцы сравняли счёт перед сменой сторон (6:6), а во второй половине не отдали сопернику ни одного раунда (7:0), оформив серию из 12 выигранных раундов.

Лучшим игроком встречи стал Лукас decenty Баселар (19-10, рейтинг 1.77), также высокую результативность показали Винисиус VINI Фигейреду (16-10, 1.60) и Гильерме saadzin Пашеку (18-5, 1.50). В составе HEROIC единственным игроком с положительной статистикой оказался Кристоффер Chr1zN Сторгаард (17-15, рейтинг 1.31).

Благодаря этой победе Imperial Esports вышла в корзину 1-0, а HEROIC опустилась в сетку 0-1 — свои следующие матчи на турнире обе команды проведут позже 24 ноября. PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре, 32 участника разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.