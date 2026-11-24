100 Thieves с device и rain обыграла Chinggis Warriors на старте PGL Major Singapore 2026

100 Thieves одержала победу над монгольской командой Chinggis Warriors в первом раунде стартовой стадии чемпионата PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Встреча в формате best-of-1 прошла на карте Dust2 и завершилась со счётом 13:6.

После относительно равной первой половины (7:5) коллектив Николая device Редца и Ховарда rain Найгарда полностью перехватил инициативу после смены сторон, отдав сопернику лишь один раунд (6:1). Одним из ключевых моментов карты стал клатч 1 в 3 в исполнении шведского игрока 100 Thieves Алекса poiii Нихольма Сундгрена.

Именно poiii стал лучшим игроком матча, завершив карту со статистикой 20-10 и рейтингом 1.94. В составе Chinggis Warriors заметно выделился Ундрахбаяр ROUX Золбаяр (20-12, рейтинг 1.77).

Благодаря этой победе 100 Thieves вышла в корзину 1-0, а Chinggis Warriors опустилась в сетку 0-1 — свои следующие матчи обе команды проведут позже 24 ноября. PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре, 32 участника разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.